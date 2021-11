Anspruch auf Betreuung in Ahrweiler : Kita-Zukunftsgesetz kostet Kreis 1 Million Euro pro Jahr zusätzlich

Ahrweiler Das Kita-Zukunftsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz hat Folgen für die Finanzen des Kreis Ahrweiler. Aktuell kann noch nicht allen Kindern ein Angebot für eine Betreuung über den Mittag hinaus gemacht werden.

Erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Finanzen des Kreises Ahrweiler hat das Kita-Zukunftsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, das zum 1. Juli diesen Jahres in Kraft getreten ist. Das erfuhr der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Allein die Personalkosten dürften nach erster Einschätzung um rund 700.000 Euro pro Jahr steigen. Hinzu kämen Kosten der Eingliederungshilfe, die sich voraussichtlich auf weitere 250.000 Euro pro Jahr belaufen werden.

Darüber hinaus werden in mindestens 13 Kindergärten innerhalb der nächsten sieben Jahre größere Baumaßnahmen erforderlich, um den Rechtsanspruch auf eine Übermittagsbetreuung umsetzen zu können, so Fachbereichsleiterin Sigrid Hornbach-Beckers.

Nicht allen Kindern kann ein Angebot gemacht werden

Das Kita-Zukunftsgesetz möchte mit seinen Regelungen den veränderten Bedingungen des Aufwachsens von Kindern Rechnung tragen, so Hornbach-Beckers. Es habe auch eine Vereinfachung des bisher komplexen Finanzierungssystems zum Inhalt, sowie die Einführung des bedarfsgerechten Anspruchs auf eine Übermittlungsbetreuung und die Umstellung des gruppen- in ein platzbasiertes Finanzierungssystem.

Aufgrund der Umstellung in das platzbasierte System sei es in einigen Einrichtungen möglich, weitere Plätze im Bestand zu schaffen. Allerdings habe man auch festgestellt, dass zunächst nicht allen Kindern ein Angebot über Mittag gemacht werden könne. Das habe zur Folge, dass in den betreffenden 13 Einrichtungen nach der Übergangsfrist bis 2028 entweder Plätze wegfallen müssten oder aber bauliche Veränderungen erforderlich würden. In der Kreisstadt seien davon sechs, im Brohltal fünf und in den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau jeweils eine Einrichtung mit insgesamt 340 Plätzen betroffen. Somit könne für rund sechs Prozent aller Kindergartenplätze der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung aktuell noch nicht umgesetzt werden.