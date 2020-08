Kultur im Kreis Ahrweiler : Verein Kulturlant steht in Corona-Krise vor vielen Fragen

Verein Kulturlant steht in Corona-Krise vor vielen Fragen

Der Vorstand von Kulturlant in Lantershofen. Foto: Martin Gausmann

Lantershofen Kann es überhaupt Kabarettabende oder Konzerte geben? Wie viele Gäste dürfen kommen? Wie müssen Hygienekonzepte aussehen? Fragen über Fragen beim Verein Kulturlant in Grafschaft-Lantershofen.

Auf alle Fälle dürften die ab 3. Oktober geplanten Kulturabende unter Corona-Einschränkungen allesamt defizitär enden. Besonders prekär: Dank eines sehr erfolgreichen Jahres 2019 hat der Verein hochklassige und damit entsprechend kostspielige Veranstaltungen gebucht. Weber nannte ein Beispiel: „Weil unsere Serie ‚Jazz ohne Stress’ in den beiden vergangenen Jahren jeweils ausverkauft war und gute Gewinne eingespielt hat, haben wir diese Gelder nun in ein Top-Programm für 2021 eingesetzt, das mit dem angesetzten Eintrittsgeld selbst bei ausverkauftem Haus nicht kostendeckend zu finanzieren ist.“ Kulturlant setze nach jahrelangem Einsatz der Überschüsse in Infrastrukturmaßnahmen nun darauf, das Programm qualitativ weiter zu verbessern.