Energiewende im Flutgebiet : Kreis Ahrweiler hofft auf Wasserstoff-Pipeline

Cornelia Weigand (parteilos), Landrätin des Kreises Ahrweiler. Der flutgeschädigte Kreis Ahrweiler setzt auf dem Weg zur Energiewende auch auf «grünen» Wasserstoff und will dabei von seiner geografischen Lage profitieren. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr/Ahrweiler Nach der Flut im Ahrtal entsteht derzeit eine neue Infrastrukturtrasse für Trink- und Abwasser sowie Telekommunikation und Erdgas. Wichtige Wasserstoff-Pipelines könnten durch den Kreis Ahrweiler verlaufen.

Der flutgeschädigte Kreis Ahrweiler setzt auf dem Weg zur Energiewende auch auf „grünen“ Wasserstoff und will dabei von seiner geografischen Lage profitieren. Die parteilose Landrätin Cornelia Weigand sagte der Deutschen Presse-Agentur, langfristig sei eine Wasserstoff-Pipeline von Rotterdam nach Süddeutschland durch den oder nahe dem Kreis denkbar. Dieser wird auch von der wichtigen linksrheinischen Autobahn 61 durchquert. Für den Transport von Wasserstoff sollen bestehende Gaspipelines ertüchtigt, aber auch neue Rohre verlegt werden.

Die Kreisverwaltung Ahrweiler erwartet nach eigenen Worten, dass der Landkreis nach der Ahr-Flut 2021 mit mindestens 134 Toten und rund 9000 verwüsteten Häusern langfristig „zu einem zentralen Punkt der Wasserstoffinfrastruktur in Rheinland-Pfalz wird und als Verbindung in die Region Köln-Bonn an Bedeutung gewinnt“. Landrätin Weigand sagte, ein einzelnes Fernziel sei dabei auch die Einrichtung einer Wasserstoff-Tankstelle nahe der A 61. Laut der Kreisverwaltung wird angesichts von Klimawandel und steigenden Energiepreisen die Antwort auf die Frage nach zukunftsfähigen Energiequellen immer drängender.