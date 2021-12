Hans-Georg Klein : Heimatforscher, Ex-Rektor und Ex-Schützenkönig wird 80

Ahrweiler Hans-Georg Klein hat viel Leicht ins Dunkel der Geschichte Ahrweilers gebracht. Jetzt ist der Heimatforscher 80 Jahre alt geworden. Auch wenn er kürzlich erklärte, es ruhiger angehen lassen zu wollen, dürfen an Geschichte Interessierte wohl auf weiteren Lesestoff von ihm hoffen.

Sein Interesse für die Geschichte der Stadt Ahrweiler wurde geweckt, als Hans-Georg Klein 1988 für eine Festschrift „175 Jahre Aloisius-Jugend“ Archivmaterial studierte. Da stellte Klein, der am Sonntag, 19. Dezember, 80 Jahre alt geworden ist, aber auch fest, dass viele Geschichten aus der Geschichte der Stadt, die von Generation zu Generation weitergereicht werden, historisch nicht haltbar sind. Zum Beispiel die, dass sich das alte Winzerdörflein „Arwilre“, Keimzelle des heutigen Ahrweilers, dort befand, wo 1939 das heute noch stehende Reichspostamt gebaut worden ist, ganz in der Nähe des Kreishauses also.

Klein, der seit 1988 viel Licht ins Dunkel der Geschichte der Rotweinstadt gebracht hat, stammt aus Engers bei Neuwied. Dort wurde er am 19. Dezember des Kriegsjahres 1941 geboren. Volksschule Bendorf-Mülhofen, Staatlich-Neusprachliches Gymnasium Neuwied, Pädagogische Hochschule Koblenz – das sind seine Stationen, bevor er 1964 an der einklassigen Volksschule in Nürburg seine erste Lehrerstelle antrat. Ab 1976 war Klein Rektor an Grund- und Hauptschulen in Kottenheim, Dernau und Sinzig, bevor er ab 1986 an die Aloisius-Grundschule in Ahrweiler kam. Die leitete er bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand im Juli 2003.