Podiumsgespräch zur Flut : Als die Flut die Region veränderte

Rhein-Sieg-Kreis Einladung zum Podiumsgespräch rund um die Flutkatastrophe in Rheinbach und Swisttal am Dienstag im Glasmuseum. Das neue GA-Buch dokumentiert die Naturkatastrophe.

Wie haben die Feuerwehrleute aus Rheinbach die Flut erlebt? Damals, vor einem Jahr, als der Starkregen eine Hochwasserwelle entstehen ließ, die sogar Autos und Menschen mitriss. Was denkt GA-Blaulichtreporter Axel Vogel über seine damaligen Einsätze in Rheinbach und der Voreifel? Wo war der frühere Rheinbacher Bürgermeister Stefan Raetz in der Flutnacht? Und wie hat die Swisttaler Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner die Katastrophentage erlebt? Und was hat GA-Chefreporter Hans Peter Fuß zu berichten über seine eigene Betroffenheit, als sein Elternhaus direkt an der Swist in Mitleidenschaft gezogen wurde? Antworten auf diese Fragen liefert das Podiumsgespräch am Dienstag, 13. September, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Rheinbacher Glasmuseums, Himmeroder Wall 6. Anlässlich der GA-Buchveröffentlichung „Die Jahrhundertflut – Chronik einer Katastrophe“ spricht Redakteur Jörg Manhold mit wichtigen Augenzeugen über die dramatischen Stunden an Swist, Erft und Ahr.