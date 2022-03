Wahl in der Verbandsgemeinde : Dominik Gieler will Bürgermeister in Altenahr werden

Dominik Gieler will Bürgermeister in Altenahr werden

Wahl in der Verbandsgemeinde

Altenahr Weil Cornelia Weigand zur Landrätin gewählt wurde, ist das Bürgermeister-Amt in der Verbandsgemeinde Altenahr vakant. Für Weigands Nachfolge gibt es nur einen Bewerber: Rechs Rathauschef Dominik Gieler.

Dominik Gieler hat seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters der stark flutgeschädigten Verbandsgemeinde (VG) Altenahr bekannt gegeben. Der bisherige, ehrenamtliche Rathauschef der zur VG gehörenden Ortsgemeinde Rech, wo er auch Chef der CDU ist, wird beim Urnengang der einzige Kandidat auf dem Stimmzettel sein. Bis Montag, als die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge endete, fand sich kein weiterer Bewerber für den Posten des hauptamtlichen Verbandsgemeinde-Bürgermeisters. Der Wahlausschuss bestätigte dies am Dienstag. Die Wahl ist nötig, da die vorherige Amtsinhaberin, Cornelia Weigand, im Januar zur neuen Landrätin des Kreises Ahrweiler gewählt wurde.

Für Gieler gilt es, das Ahrtal wieder zu dem zu machen, was es einmal ausgemacht hat. „Als Ortsbürgermeister der Gemeinde Rech und auch als privat Betroffener kämpfe ich seit acht Monaten für dieses Ziel“, schreibt der 36-Jährige, der bislang hauptberuflich als Polizist arbeitet, in der Pressemitteilung zu seiner Bewerbung. In dieser Zeit sei es ihm auf Landes- und Kommunalebene aber auch durch private Kontakte gelungen, ein breites Netzwerk aufzubauen und diverse Erfahrungen im Wiederaufbau zu sammeln.