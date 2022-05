Weinmajestäten in Altenahr vorgestellt : „Wir wollen es nicht trotzdem, sondern genau deswegen“

Die designierte Weinkönigin Lara Baggeler (r.) und Weinzprinzessin Jana Ludwig freuen sich auf ihre Regentschaft. Foto: Jost

Altenahr Nach neuen Weinmajestäten musste der Verkehrsverein Weinort Altenahr in diesem Jahr nicht suchen: Für Lara Baggeler und Jana Ludwig war es ein Anliegen, den Menschen im Weinort mit ihrem Engagement Freude und auch Hoffnung zu geben. Als Weinkönigin und Weinprinzessin werden die beiden im Juli inthronisiert.



Die künftige Weinkönigin von Altenahr heißt Lara Baggeler. Ihr zur Seite steht Jana Ludwig als Weinprinzessin. Die beiden Repräsentantinnen des Weinortes werden am Samstag, 2. Juli, um 19 Uhr zum Auftakt des Altenahrer Weinsommers auf der Terrasse vor der Altenahrer Pfarrkirche feierlich inthronisiert. Eva Flügge, Vorsitzende des Verkehrsvereins Weinort Altenahr, stellte das Duo im Hotel „Zur Traube“ vor.

Dreijährige Amtszeit endet

Lara Baggeler löst Weinkönigin Melanie Zeyen im Amt ab. Gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Jasmin Zeyen und Ella Dörste war sie seit 2019 im Amt - und kann somit die wohl längste Regentschaft aller Zeiten vorweisen. „Die drei haben in einer schicksalhaften Zeit das Zepter und die Krone von Altenahr hochgehalten“, dankte Flügge dem scheidenden Trio für den beispiellosen Einsatz.

Neue Majestäten habe man nicht suchen müssen: Das designierte Weinmajestäten-Duo sei in der schwierigen Situation, in der die Gemeinde Altenahr sich derzeit befinde, von sich aus auf sie zugekommen mit den Worten: „Wir wollen es nicht trotzdem, sondern genau deswegen.“ Die Mittelahr sei noch immer eine grandiose Weinregion, die Menschen seien stolz auf ihre Winzer und ihren Wein.

Kultur- und Genusslandschaft

„Wir haben eine tolle Kulturlandschaft und eine ebenso tolle Genusslandschaft zu bieten“, so Flügge. Sie hofft, dass schon bald wieder Touristen nach Altenahr kommen. Die neuen Majestäten spiegelten jedenfalls den Anspruch Altenahrs wider, sich zeitgemäß, optimistisch, nachhaltig, modern und jung darzustellen.

Weinkönigin Lara Baggeler ist 20 Jahre alt und absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Ebenso wie ihre Prinzessin Jana Ludwig war sie 2017/18 Weinprinzessin an der Seite der damaligen Weinkönigin Tina Schmidt. Sie kennt die Anforderungen an das Amt. In der fünften Jahreszeit ist sie in der Garde der Großen Roten Funken der KG Karnevalsfreunde Altenahr aktiv, trifft sich gern mit „ihren Mädels“ und liebt das Reisen. Die Verbindung zum Wein kommt durch ihren Cousin Kenan Poric, der eine Ausbildung zum Winzer macht. Sie selbst trinkt am liebsten halbtrocken ausgebauten Blanc de Noir.

Karneval und Wein als verbindendes Element

Prinzessin Jana Ludwig ist 22 Jahre alt. Bis zur Flut wohnte sie in Altenburg, ist dann übergangsweise in Villip untergekommen. Im November will sie zurück an die Ahr ziehen. Sie macht eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Auch sie tanzt bei den Großen Roten Funken der KG Karnevalsfreunde Altenahr, ist zudem Trainerin und Tänzerin der „Candy Girls“ Niederbachem. Reiten mit Pflegepferd „Tenor“ gehört ebenfalls zu ihren Hobbys. Auch singt sie für ihr Leben gern, so bis vor Kurzem in einer Rockband, aber auch im Kirchenchor oder bei Festen wie Hochzeiten. Ihr Lieblingswein ist der Blanc de Noir „Bellabianca“ vom Weingut Sermann in Altenahr.