Polizei bittet um Hinweise 17-Jähriger aus Ahrbrück wird vermisst

Seit Montag, 27. Mai, wird der 17-jährige Lukas Klein aus Ahrbrück vermisst. Das berichtet die Koblenzer Polizei am Freitagmittag. Der Vermisste sei nach einem Wochenendbesuch in Oldenburg nicht in die Jugendhilfeeinrichtung in Ahrbrück zurückgekehrt. Nach Zeugenangaben hielt der 17-Jährige sich am Donnerstag, 30. Mai, zwischen 14 und 16 Uhr am Bahnhof Bad Neuenahr-Ahrweiler auf. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.