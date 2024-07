Altenahrs Erster Beigeordneter Georg Knieps verabschiedet sich nach mehr als 40 Jahren aus der Politik

Ein eigenes Büro hatte er nie. Fürs Gespräch mit dem GA am flutbedingten Ausweich-Standort der Verbandsgemeinde Altenahr muss das Trauzimmer herhalten. Zu bereden gibt es viel. Schließlich war Georg Knieps (76) gut vier Jahrzehnte in der Kommunalpolitik aktiv – mehr als sein halbes Leben. Im Hauptberuf lange Finanzbeamter beim Land Rheinland-Pfalz, engagierte der Christdemokrat sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich in der Lokalpolitik, etwa als Altenahrs Ortsbürgermeister und Fraktionschef der CDU im Rat der Verbandsgemeinde Altenahr. Dieser diente er dann in den vergangenen fünf Jahren als Erster Beigeordneter, ein halbes Jahr führte er vertretungsweise sogar die Geschäfte des Bürgermeisters.