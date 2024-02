Wiederaufbau in Ahrbrück „Wir können so viel bewegen wie seit Jahrzehnten nicht“

Für die Ortsgemeinde Ahrbrück in der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) beginnt eine spannende Zeit. Dank des Übergangs der Liegenschaften der Firma Brohler Wellpappe im Tal Richtung Kesseling an die Gemeinde Ahrbrück ist endlich Bauland in Sicht. Auf dem einstigen Industriegelände soll ein vollkommen neuer, moderner Ortsteil entstehen. Pläne sind gemacht, endlich ist auch der Abrissbagger in Sicht, ein Investor muss gefunden werden . Und in Rheinland-Pfalz stehen am 9. Juni Kommunalwahlen an. So hatte der Bürgerverein Ahrbrück zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung einzubinden und möglicherweise für Mitarbeit im künftigen Gemeinderat zu interessieren.