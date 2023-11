Mann hatte sich verfahren Feuerwehr befreit 73-Jährigen in Ahrbrück aus Auto am Berghang

Er hat sich im Wortsinn in eine missliche Lage manövriert: Ein 73-jähriger Autofahrer, der von Dortmund in den Kreis Daun unterwegs gewesen war und sich dabei verfahren hatte, musste am späten Montagabend von der Feuerwehr gerettet werden. Seinen Notruf setzte der Mann in Ahrbrück ab, wo er mit seinem Auto an eine Stelle gelangt war, an der der Hang 200 Meter steil bergab führt, wie die Altenahrer Feuerwehr berichtet. Den Rettungskräften zufolge bestand „akute Absturzgefahr“.