Wiederaufbau nach der Flut Fledermäuse verzögern Abriss von zerstörter Kirche in Ahrbrück

Als das „größte Problem“ in der Ortsgemeinde bezeichnete sie Ahrbrücks neuer Bürgermeister Guido Galle kürzlich im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Die Rede ist von Sankt Andreas. Die katholische Kirche wurde bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren so stark beschädigt, dass das Bistum Trier sich dafür entschied, die Kirche zu profanieren, also zu entweihen. Nachdem ein Verein sich zwischenzeitlich erfolglos für den Erhalt des Gebäudes als „soziokulturelle Begegnungsstätte“ einsetzte, soll dieses nun samt angrenzendem Pfarrhaus abgerissen werden. Damit soll Platz für eine neue, hochwassersichere Brücke über die Ahr samt Radweg geschaffen werden. Für die Entwicklung des insgesamt stark flutgeschädigten Orts wäre das extrem wichtig. Allein: Es tut sich kaum etwas. Zumindest ist das der Eindruck, der von außen entsteht. Denn der Gebäudekomplex steht noch immer. Von anstehenden Abrissarbeiten keine Spur.