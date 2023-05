Förderungen für Altenahr Innenminister übergibt 8,6 Millionen Euro für Aufbau nach der Flut

„Die Verbandsgemeinde Altenahr möchte die bewilligten 2,48 Millionen Euro dazu nutzen, temporäre Übergangsmaßnahmen für die Ahrtal-Realschule und die Grundschule Altenburg voranzutreiben. Die beiden Schulen mussten aufgrund der Zerstörungen durch die Flut ausgelagert werden, bis deren Gebäude wieder vollständig hergestellt sind“, so Ebling. Übergangsweise konnten die beiden Schulen im Grafschafter Ortsbezirk Gelsdorf untergebracht werden, berichtete Verbandsbürgermeister Dominik Gieler, der den Minister in Gegenwart der Ortsbürgermeister im provisorischen Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr empfangen hatte. Die Ortsgemeinde Altenahr erhielt 1,1 Millionen Euro, Ahrbrück zwei Millionen Euro und die Ortsgemeinde Rech 1,9 Millionen Euro. „Die Fördermittel sollen insbesondere für die Behelfsbrücken Altenburg, Brück und Rech eingesetzt werden. Die Errichtung der Behelfsbrücken war und ist für die Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden unerlässlich“, berichtete der Minister. Auch Dernau erhält eine Förderung in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Mit dem Zuschuss möchte der von der Flutkatastrophe hart getroffene Weinort die Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung mitfinanzieren. „Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt für den Wiederaufbau der Infrastruktur in Dernau unternommen“, so Ebling.