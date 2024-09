Ahrschleife-Seniorenzentrum in Altenburg Seniorenheim geht drei Jahre nach der Flut wieder an den Start

Viele Familien in der Region werden schon darauf gewartet haben: Das Seniorenheim im Altenahrer Ortsteil Altenburg geht am 1. November unter dem neuen Namen „Ahrschleife-Seniorenzentrum“ wieder an den Start. Ein Testlauf mit Personal und ersten Bewohnern ist bereits ab Oktober vorgesehen. In dem Pflegeheim am Ahrbogen war das Wasser in der Flutnacht im Sommer 2021 bis in den ersten Stock gestiegen. Das Gebäude ist inzwischen saniert und bereitet sich auf die Aufnahme der künftigen Bewohner vor. Wenn alle Zimmer belegt sind, stehen insgesamt 121 Betten für alte und gebrechliche Menschen aus der Verbandsgemeinde Altenahr und weit darüber hinaus zur Verfügung. Bei einem Rundgang mit Vertretern der neuen Betreibergesellschaft verschaffte sich auch Bürgermeister Dominik Gieler einen Eindruck von dem Haus und den künftigen Möglichkeiten der Betreuung pflegebedürftiger Senioren.