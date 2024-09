Pilotprojekt des Fraunhofer-Instituts „Lokik“ sichert die Kommunikation im Katastrophenfall

Als am 14. und 15. Juli 2021 die Flutkatastrophe über das Ahrtal hereinbrach, waren Ortschaften im engen Tal und im Sahrbachtal nicht nur tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab in den Orten auch keine Möglichkeit der großflächigen Kommunikation, weil Fernmeldenetze zusammengebrochen und die Stromversorgung gekappt war. Wer also Hilfe brauchte, konnte das lediglich verbal kommunizieren. Sofern Betroffene mobil waren und die Zerstörung es zuließ, konnten sie zu schnell eingerichteten Sammelpunkten gehen und sich über Sachstände und Hilfsangebote informieren. In einem Zeitalter moderner Kommunikation sollte so etwas jedoch nicht passieren, denn gerade in der ersten Akut- und Chaosphase ist es wichtig, auf alle vorhandenen Angebote zugreifen und selbst Angebote machen zu können.