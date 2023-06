Wie sie vor der Flut war Eisenbahnfreunde bauen die Ahrtalbahn in Miniaturform nach

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das sich die Modelleisenbahnfreunde Bad Neuenahr-Ahrweiler (MEF) mit Sitz in Dernau zum Ziel gesetzt haben. Sie wollen eine neue Anlage bauen und dabei das Ahrtal in früheren Zeiten darstellen, weit vor der Flutkatastrophe von 2021. Die Umsetzung wird voraussichtlich einige Jahre und jede Menge Clubabende in Anspruch nehmen.