Musik und Wein im Ahrtal Köbes Underground servieren gute Laune und freche Sprüche

Startschuss für das diesjährige Festival „Musik und Wein im Ahrtal“ in Marienthal: Am Mittwochabend erlebten gut 900 Gäste auf dem neuen Festivalplatz oberhalb der Marienthaler Klosterruine Traditionelles. Denn seit vielen Jahren ist es eine Kölner Band, die Hauptact an den ersten beiden von insgesamt fünf Abenden im Schatten der Weinberge ist: Köbes Underground. Die Hausband der Kölner Stunksitzung ist eigentlich nur im Karneval rege, 50 Mal wird die alternative närrische Show aufgeführt, meist sind alle 50 Sitzungen ausverkauft. Zwischen Aschermittwoch und dem Auftakt der nächsten närrischen Session widmen sich die zehn Berufsmusiker um Frontmann Ekki Pieper anderen Projekten. Wenn sie aber hier und da einmal zusammen musizieren, sind ihre Fans vor Ort. In Marienthal ist das schon zum zehnten Mal so.