Akademie Kunst und Kultur Dernau Wo der Pinsel wieder über die Leinwand fließt

Aquarell-, Acryl und Pastellfarben haben das Sagen in der ehemaligen Bankfiliale an der Bachstraße in Dernau, genau gegenüber der Kirche. Denn da ist im Jahr 2011 die Akademie „Kunst und Kultur Dernau“ eingezogen. Sie war 2007 in Altenahr gegründet worden, hatte aber größere und wärmere Räume gesucht und diese in Dernau gefunden, wo die Kunst- und Kulturfreunde schnell ins Ortsgeschehen eingebunden wurden. Bei der Akademie ist jeder willkommen, der malen möchte, egal ob er bereits Erfahrungen im Gestalten von Bildern, im Umgang mit Stift und Pinsel hat oder als Neuling ein neues Hobby ausprobieren möchte.