Friedhof in Altenahr Bauarbeiten für neue Kapelle legen Knochen frei

Drei Jahre nach der Flutkatastrophe ist der Wiederaufbau im Ahrtal in vollem Gange. Auch auf dem Friedhof in der Altenahrer Seilbahnstraße rollen seit Kurzem die Bagger. Die dortige Kapelle wurde in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 zerstört. Nun soll ein Neubau mit einer größeren Trauerhalle (bis zu 50 Sitzplätze) und einem überdachten Vorplatz für größere Trauergesellschaften entstehen. Dazu kommen eine Toilettenanlage für Menschen mit Behinderung und ein Stuhllager. Bauherr ist die Ortsgemeinde Altenahr. Die Kosten liegen bei rund einer Million Euro, finanziert aus dem Wiederaufbaufonds, die voraussichtliche Bauzeit liegt bei einem Jahr, wie die Verbandsgemeinde Altenahr auf GA-Nachfrage mitteilt.