Altenahrs neuer Bürgermeister Arathymos Weg mit den Ruinen, her mit dem Nahversorger

Sein Wohnzimmer ist gleichzeitig ein Büro, auch wenn der neue Altenahrer Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos hauptberuflich ein Referat im Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Bonn leitet. Eine Aufgabe, die den 49-Jährigen nach Brüssel, Berlin und Genf bringt. Aber es gibt eben auch Arbeit vor Ort, zu Hause. Was er von hier für Altenahr erreichen will, und wie er seine Arbeit als Ortsbürgermeister sieht, hat er dem GA erzählt.