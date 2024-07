Auf den Spielplatz, fertig, los Neue Spielplätze in Altenahr nach der Flut

Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 sah es für Kinder in den zerstörten Dörfern schlecht aus. Das Wasser hatte nicht nur Häuser einbrechen lassen, Straßen, Wege und Gärten verwüstet, sondern auch zahlreiche Spielplätze mitsamt der Geräte weggerissen. Das ändert sich jetzt für Jungen und Mädchen in Altenahr und in Mayschoß.