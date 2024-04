Neue Begegnungstätte Das Hoffnungswerk ist jetzt an der Ahr zu Hause

Der als gemeinnützig anerkannte Verein „Hoffnungswerk“ ist mit dem Verein „To All Nations“, der einen Sitz in Bornheim unterhält, sowie der Evangelischen Freikirche Siegburg, für die Sascha Neudorf als Pfarrer bereits war, verbunden. „Evangelisation, Jüngerschaft, Gemeindebau“ sind Stichworte für „For All Nations“. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sah das Hoffnungswerk an der Ahr einen Schwerpunkt für künftige Arbeit. Vom Gelände der Freien Evangelischen Gemeinde Rheinbach aus brachten Helfer Essen, Material, Werkzeug ins Katastrophengebiet. Im von der Flut ruinierten Hotel „Zum Rittersprung“ in Altenahr gründete die Gruppe zunächst eine Wohngemeinschaft. Mit Autos brachten Mitglieder Kaffee und Kuchen in die zerstörten Dörfer. Ein Café-Bus wurde am Versorgungszentrum Altenburg stationiert. Später kam ein Bus als Indoor-Spielplatz für Kinder hinzu; ihnen widmet sich der Verein vielfältig. Außer der Katastrophenhilfe zählt das Hoffnungswerk psychosoziale Betreuung zu seinen Aufgaben.