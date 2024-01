Ahrtalschule Altenburg Kinder an der Ahr sollen endlich wieder Schwimmen lernen

Schwimmen steht als Unterrichtsfach für alle Allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz auf dem Stundenplan. Allerdings sieht es damit in der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) schlecht aus, nachdem das Lehrschwimmbecken in Adenau geschlossen wurde und abgerissen werden musste. In der VG gibt es seither keine Möglichkeit, Schwimmunterricht zu erteilen, weil schlicht ein Bad fehlte. Lediglich Kinder aus der Grundschule Dernau fuhren bis zur Flut zum Schwimmenlernen ins Frei- und Hallenbad Twin nach Bad Neuenahr, für die Schulen in Ahrbrück und Altenburg war der Weg dorthin zu weit. Seit der Flut ist allerdings auch das Twin Geschichte. Damit steht für die Schulen an der Mittelahr kein Bad mehr im Kreis Ahrweiler zur Verfügung. Jetzt macht die VG Nägel mit Köpfen: Sie plant ein Lehrschwimmbecken mit Standort an den Schulen in Altenburg.