Förderbescheide für Altenahr Staatssekretärin Steingaß besucht Bildungswerkstatt

Noch ein Förderbescheid

Bei ihrem Besuch im Ahrtal überreichte Staatssekretärin Nicole Steingaß in Kesseling einen Förderbescheid in Höhe von 269.000 Euro aus der Aufbauhilfe 2021 an den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenahr, Georg Knieps, und an den Ortsbürgermeister von Kesseling, Guido Schmitz. Mit dem Geld soll der durch die Flutkatastrophe zerstörte Bolzplatz in Kesseling wiederhergestellt werden, allerdings etwas weiter vom Wasser entfernt. „Es soll ein sicherer und moderner Ort entstehen, an dem sich Menschen jedes Alters treffen, gemeinsam Sport treiben und ihre Freizeit sinnvoll gestalten können“, sagte die Staatssekretärin. In dem Sondervermögen Aufbauhilfe von Bund und Ländern werden Mittel zur Beseitigung der durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021 entstandenen Schäden bereitgestellt. ne