Stadtplaner aus Weinheim half in Altenahr Ende des einjährigen Wiederaufbaueinsatzes in der Verbandsgemeinde

Die Stadt Weinheim stimmte der Idee schnell zu. Oberbürgermeister Manuel Just und Amtsleiter Sven-Patrick Marx unterstützten das Anliegen ganz unkompliziert. Da die Familie dem Engagement im Schadensgebiet Ahrtal ebenfalls zustimmte, stand der Abordnung nichts mehr im Wege. Ursprünglich war Höhns Einsatz im Ahrtal nur für ein halbes Jahr geplant. Im Mai kam OB Just sogar persönlich nach Altenahr, um sich vor Ort aus erster Hand über das Flutereignis und den Stand des Wiederaufbaus zu informieren. Dabei erfuhr er von seinem Altenahrer Amtskollegen Gieler, wie sich sein Mitarbeiter im Ahrtal engagiert, in das vorhandene Team integrierte und was noch an Aufgaben in den nächsten Monaten und Jahren zu bewältigen ist. Daraufhin verlängerte Just, sichtlich beeindruckt von den nach fast zwei Jahren immer noch sichtbaren Auswirkungen der Flutkatastrophe, die Personalgestellung um ein weiteres halbes Jahr.