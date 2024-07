„Es gibt viele Unwägbarkeiten“ Das ist der Stand beim Wiederaufbau des Rathauses in Altenahr

Es riecht nach Muff, nach Feuchtigkeit, nach Öl, es riecht nach Flut: Wenn man das alte Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr im Herzen der rund 1500 Einwohner zählenden Gemeinde betritt, dann taucht man in ein besonderes Projekt des Wiederaufbaus ein. Das vor mehr als einhundert Jahren erbaute Gebäude am Fuße der Burg Are, umgeben von bizarren Felslandschaften und eingebettet in eine reizvolle Rebenlandschaft war in der Flutnacht so sehr zerstört worden, dass die Möglichkeiten eines Wiederaufbaus fast schon fraglich erschienen.