Hauseigentümer an der Ahr „Das hier sollte meine Alterssicherung sein“

Birgitt Schnitzler weint viel, immer wieder nimmt Sohn Manuel die 62-Jährige in den Arm. „Das hier sollte meine Alterssicherung sein“, sagt sie und lässt ihren Blick über das trostlose Mauerwerk ihrer Immobilie in Altenburg nahe Altenahr schweifen. Das Gebäude ist im Rohbauzustand, die Flutkatastrophe hatte das Mehrfamilienhaus der in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) lebenden Familie zerstört. Das vermietete Wohnobjekt war zwar versichert, jedoch überstieg der tatsächliche Schaden die von der Versicherung ausgezahlte Summe, berichtete Birgitt Schnitzler. Um einen kompletten Neuaufbau zu finanzieren, benötigte man die Hilfe der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Deren Antragsprüfung nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch. Zu viel Zeit, meint Familie Schnitzler.