Buchvorstellung in Kreuzberg Auf den Spuren der Ahr unterwegs

Lena Frings setzt sich in ihrem Buch Talmäander intensiv mit ihrer eigenen Vergangenheit und der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Ahrtals auseinander. Das Buch „Talmäander“ erschien in der Reihe „European Essays on Nature and Landscape“ im KJM Verlag. In dieser Bücherreihe wird über unterschiedliche Landschaften und Naturphänomene in Europa geschrieben. Die persönliche Auseinandersetzung der Autoren mit der jeweiligen Landschaft bildet dabei den Mittelpunkt.