Schlaglöcher am Steinerberg Bürgermeister vergibt Auftrag für Sanierung per Eilentscheidung

Bald soll die Leidenszeit vorbei sein. Das geht aus einer GA-Anfrage an die Verbandsgemeinde Altenahr hervor, zu der Kesseling gehört. Der Zustand des Wirtschaftsweges sei, so formuliert es ein Sprecher der Verbandsgemeinde etwas bürokratisch, „durch das Starkregenereignis vom 14. Juli 2021 maßgeblich negativ beeinflusst worden“. Dem Sprecher zufolge haben Kesselings Ortsbürgermeister Guido Schmitz und sein Erster Beigeordneter Michael Bläser (beide FWG) per Eilentscheidung, mit der laut Gemeindeordnung zunächst auf die Beteiligung des Gemeinderats verzichtet werden kann, inzwischen den Auftrag für die an der Steinerbergstraße nötigen Arbeiten an ein Ingenieurbüro vergeben. Dadurch könne das beauftragte Büro die Planung für die Sanierung beginnen. Wann dies der Fall sein wird, das bleibt allerdings ebenso offen, wie der tatsächliche Zeitpunkt des Baubeginns.