Landstraße 76 Binzenbach und Kreuzberg sind wieder miteinander verbunden

Drei Dutzend Menschen strahlten mit der Sonne um die Wette, es gab Lobeshymnen und Grußworte, ein zerschnittenes Band und am Ende Häppchen und Sekt. Wieder einmal ist das Ahrtal einen Schritt weiter auf dem Weg zurück zu alter Normalität. Am Donnerstag wurde die neue Landstraße L76 zwischen Kreuzberg und Binzenbach für den Verkehr freigegeben. Exakt 680 Tage oder 97 Wochen, nachdem der Sahrbach die Straße in weiten Teilen zerstört hatte, gibt es nun wieder eine Verkehrsverbindung zwischen Kreuzberg und Binzenbach. Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) war einmal mehr aus Mainz an die Ahr gekommen, um zu zeigen: „Das ist Chefsache.“ Auch sie hörte genau hin, was der Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM), Stefan Schmitt, über diese Maßnahme zu berichten hatte – eine von rund 700 im kommunalen Wiederaufbau der Verbandsgemeinde Altenahr.