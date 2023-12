Wiederaufbau nach der Flut Sanierung von Brücke in Altenahr verzögert sich erneut

Dafür gibt es laut Mitteilung mehrere Gründe. So seien zunächst Instandsetzungsarbeiten an den Bauwerkskappen erforderlich, bevor das Brückengeländer montiert werden kann. Beim Hersteller des Geländers komme es aktuell zu Verzögerungen bei der Fertigung. Zudem sei durch die fehlende Absturzsicherung ein Schutzgerüst erforderlich, welches in den Randbereichen der Ahr aufgestellt werden müsse. Aufgrund des erhöhten Wasserstands der Ahr könne das Schutzgerüst derzeit jedoch nicht errichtet werden. Auch lägen die für die Beschichtungsarbeiten der Bauwerkskappen erforderlichen Temperaturen von durchgehend über fünf Grad Celsius derzeit nicht vor.