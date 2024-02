Ortschronist legt neues Buch vor Ein Blick zurück auf dramatische Wochen nach der Flut in Mayschoß

Eine gewaltige Flutwelle wälzte sich in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 durch das Ahrtal. Sie baute sich zehn Meter hoch oder noch höher auf. So genau ist es nicht bekannt, weil das Wasser die Pegel mit sich riss. Auch den in Altenahr. Der ist wichtig für die Orte unterhalb, an der Mittelahr, so auch für Mayschoß. Was in der Nacht geschah und wie sich das Zusammenleben im Weindorf nach dieser Naturkatastrophe entwickelte, hat der Mayschosser Chronist Sebastian Wolfgang Schmitz mit Text und vielen Bildern auf 164 Seiten dokumentiert.