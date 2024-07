Neuer Ortsbürgermeister von Berg Bundeswehr-Offizier läutet eine neue Ära ein

Wenn Benedikt Knoche am Mittwoch, 10. Juli, in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim seinen Diensteid als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister leistet, beginnt für die Höhengemeinde Berg eine neue Ära. Denn nach 32 Jahren mit Erwin Kessel (CDU) an der Spitze übernimmt Benedikt Knoche die Verantwortung für die Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen und weiteren kleinen Siedlungen. Über persönliche Erfahrungen mit der Arbeit in der Kommunalpolitik verfügt der Neue nicht. Er hatte sich als unabhängiger Einzelkandidat ums Bürgermeisteramt beworben und konnte 62 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.