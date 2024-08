Hochwasserschutz für Laach Dammbalkensystem soll das Dorf vor Wassermassen schützen

So wurde in Abstimmung mit der SGD Nord eine bautechnische Zwischenlösung geschaffen. Dabei handelt es sich um ein Dammbalkensystem, das mit Hülsen im Boden verankert wird. Erforderlich ist dazu ein Streifenfundament, das in die Bundesstraße eingelassen wird. Die Bauleistungen wurden im März 2024 vergeben, das Provisorium konnte jetzt fertiggestellt werden. „Da eine finale Instandsetzung der Hochwasserleiteinrichtung in Laach erst nach Abschluss der Baumaßnahmen im Bereich der Bundesstraße möglich sein wird, haben wir uns dazu entschieden, eine Übergangslösung zu schaffen, um den Ortsteil Laach in der Zwischenzeit bei möglichen Hochwasserereignissen bestmöglich zu schützen“, stellt der Mayschosser Ortsbürgermeister Frank Auvera zu dem Thema fest. Die Gemeinde bedanke sich bei allen Beteiligten für die produktive Zusammenarbeit.