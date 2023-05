Schauspieler, Boxprofi, Buchautor Das bewegte Leben des Hans-Wilhelm Ermen aus Kesseling

Es ist schon ein Kreuz, wenn man für viele Dinge ein außergewöhnliches Talent besitzt und dennoch nirgendwo die erhofften Lorbeeren ernten kann. Da hilft nur eins: immer positiv bleiben, sich ständig neu erfinden und niemals aufgeben. So macht es zumindest Hans-Wilhelm Ermen, der Tausendsassa vom Steinerberg in Kesseling. „Ich will immer oben stehen und bejubelt werden“, gibt der 75-Jährige offen zu. Dass dies trotz aller Anstrengungen nicht leicht zu erreichen ist, hat er immer wieder lernen müssen. Und das schon als Schüler. In seinem Heimatort Moers, wo der Sohn eines Fahrradgroßhändlers bis zu seinem Abitur aufwuchs, wurde er schon als Schüler Mitglied des renommierten heimischen Fechtclubs, der schon Weltmeister und Olympiasieger hervorgebracht hat. „Ich hatte wahnsinniges Talent für den Sport und wurde schon nach kurzer Zeit Vereinsmeister im Florettfechten, wollte aber mehr.“ Er nahm an mehr als 50 nationalen und internationalen Turnieren teil und qualifizierte sich dreimal für die deutschen Meisterschaften als einer der besten Florettfechter in Nordrhein-Westfalen, schied aber jeweils in der Zwischenrunde aus.