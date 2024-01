„Mehr Weg“-zwischen Hönningen und Liers Den Weg des Lebens und des Trostes zu Fuß erkunden

Start und Ziel

Wer den Weg zwischen Hönningen und Liers gehen möchte: Der Start oder das Ziel befinden sich an der Hubertuskapelle in Hönningen oder an der Bartholomäuskapelle in Liers. Finanzielle Unterstützung in Form von Spenden investiert das Team in den weiteren Ausbau des Projektes. Weitere Informationen gibt es auf www.pastoraler-raum-bad-neuenahr-ahrweiler.de unter dem Stichwort Aktuelles und dann Projekte. jov