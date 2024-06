Ahrweinkönigin Annabell Stodden „Wir bauen alles wieder auf, noch schöner, als es vorher war“

Friedlicher Machtwechsel an der Spitze des Weinbaugebietes: Zum Auftakt des Pfingstweinmarktes der Ahr auf dem Marktplatz in Ahrweiler übergab Katja Hermann die Krone der Ahrweinkönigin an ihre Nachfolgerin Annabell Stodden. Ein Jahr lang repräsentiert die amtierende Ortsweinkönigin von Rech nun das Weinbaugebiet Ahr in der ganzen Welt. GA-Redakteur Volker Jost will im Gespräch mit der neuen Ahrweinkönigin herausfinden, wer die Frau hinter der Krone ist.