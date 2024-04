Probleme beim SV Berg Der Kunstrasen-Plan hat einen finanziellen Haken

Besonders wichtig ist der Platz laut Kündgen, weil auch die Turnhalle in Altenburg zerstört ist, und folglich dort einige Gruppen des SV Berg nicht mehr trainieren können. Auf Kunstrasen könnte das dennoch teils möglich sein. Schon in drei Monaten, so rechnet Kündgen, könnte der Kunstrasen in Berg liegen, wenn die Finanzierung geklärt sei. „Wenn wir den Platz nicht modernisieren, wird es den SV Berg wohl bald nicht mehr geben, denn die Jugend will nicht mehr auf Asche spielen“, sagt er. „Wir sind in der VG der einzige Verein, der noch einen bespielbaren Sportplatz hat“, stellt der Geschäftsführer fest. „Wir würden ihn allen Vereinen aus der VG zur Verfügung stellen und für eine Übergangsphase „teilen“.