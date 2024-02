Neugestaltung in Mayschoß Der Waagplatz wird zum Vorzeigequartier

Folglich handelt es sich bei dem Bebauungsplan „Ortsmitte Mayschoß“ nicht um ein Neubaugebiet, sondern um einen Sanierungsfall, der Rat sieht gute Gelegenheit, sich von unwillkommenen Strukturen zu trennen. Die Überlegungen gingen damals dahin, dass auch die Freiwillige Feuerwehr auf dem Platz angesiedelt werden könnte, es war an eine Kombination von Dorf- und Gemeindehaus gedacht. Dies ist in die Planung eingeflossen. Das Gebäude könnte am nördlichen Ende des Platzes entstehen. Bis zur Flut hatte die Wehr eine eher provisorische Bleibe an einer Hofwand ganz in der Nähe, hinter dem Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege. Dieses Feuerwehrhaus hat der Flut nicht standgehalten, es musste abgerissen werden.