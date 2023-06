Wohngemeinschaft in Containern Behelfsunterkunft nach der Flut als Modell für Seniorenheime

Dernau · Senioren, die ihr Haus in der Flutkatastrophe im Sommer 2021 verloren haben, können oft nicht selbst einen Neubau stemmen. Viele wollen aber in ihrem Heimatort bleiben. Wie das aussehen kann, zeigt ein Projekt in Dernau.

06.06.2023, 12:10 Uhr

Die von der Flut zerstörte Dernauer Grundschule hat seit Oktober 2022 eine neue, vorübergehende Heimat. Oberhalb des Klosters Marienthal dienen Container als Unterrichtsgebäude. Foto: ahr-foto





Von Anna Fries, kna