Entscheidung gefallen Grundschule Dernau erhält einen Neubau

Rückblick: Die Schüler sind längst ausgezogen, denn die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hatte die Dernauer Grundschule unbrauchbar gemacht. Mittlerweile findet der Unterricht in Schul-Containern statt, die auf einem Plateau oberhalb von Marienthal aufgestellt worden sind. Der Schulstandort auf dem Plateau bei Marienthal ist nur eine Durchgangsstation. Lange plante die Verbandsgemeinde (VG) Altenahr, die zuständig ist für die Grundschulen in den Ortsgemeinden (außer für die Schule in Berg), wo die Jungen und Mädchen künftig unterrichtet werden könnten. Problem: Der alte Standort mitten im Dorf Dernau liegt teilweise innerhalb der Überschwemmungslinie HQ100.