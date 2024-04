Frühestens Ende 2025 Warum sich das Nahwärme-Netz in Dernau verzögert

Sebastian bezifferte die voraussichtlichen Kosten für das Nahwärmenetz in der großen Ortsgemeinde mit 17 bis 18 Millionen Euro. Damit der Energiepreis für die Teilnehmer zumutbar sei, seien Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent erforderlich. Mündlich habe das Land zugesagt, für die Förderung zu sorgen. Rech hat 50 Prozent aus EU-Mitteln und zehn Prozent direkt vom Land erhalten. Wichtig sei in Dernau eine gute Anschlussdichte, mindestens 240 Teilnehmer müssten zusammenkommen, 250 Haushalte hätten bislang Interesse bekundet, so Sebastian. Eine Hürde sei die obligatorische europaweite Ausschreibung für das Projekt. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit dürfe es nicht teurer werden als 17 Millionen Euro. Für den Preis liege bereits ein festes Angebot vor.