Wiederaufbau in Dernau Neue Weinbaubrücke soll den Fluten trotzen

• Weinbaubrücke: Die Weinbaubrücke fungierte vor der Flut als Hauptverbindung zwischen den beiden Dernauer Ahrseiten. Darüber hinaus führte sie zum Sportplatz und auf den Krausberg. Die Brücke konnte den Wassermassen der Ahrflut nicht standhalten und wurde in der Flutnacht komplett zerstört. Jetzt soll sie an gleicher Stelle in hochwasserresilienter Bauweise wiedererrichtet werden, erklärt die Zukunft Mittelahr AöR, die Wiederaufbau- und Projektentwicklungsgesellschaft der Ortsgemeinden Dernau, Rech und Mayschoß. Eine Höherlegung der Brücke sei aufgrund der daneben verlaufenden Bahntrasse nicht möglich, sodass die Planung vorsieht, die neue Brücke überströmbar zu gestalten und entsprechend tief zu gründen. Dies geschehe in enger Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde, der SGD Nord. Nach der Vergabe der Planungsleistungen im Februar 2023 seien im Anschluss Vermessungen sowie hydraulische Berechnungen durchgeführt worden. Da sich der Standort in direkter Nähe zur Bundestraße, zum Radweg sowie zur Bahntrasse befindet, waren zudem Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Mobilität und der Deutschen Bahn notwendig. Im Dezember 2023 sei der Bauauftrag schließlich an die Firma Leonhard Weiss vergeben worden, so die Zukunft Mittelahr. Im Januar 2024 wurde bereits die Kampfmittel- und Tiefengrundsondierung abgeschlossen. Aktuell läuft die Ausarbeitung der Ausführungsplanung und Statik. Der Baubeginn soll im Mai 2024 erfolgen. Hierbei werden zunächst Bohrgründungen durchgeführt, bevor im nächsten Schritt die alten Widerlager zurückgebaut werden. In der aktuellen Planung ist die Fertigstellung der gesamten Maßnahme für das 1. Quartal 2025 vorgesehen.