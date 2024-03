Weingut Kreuzberg in Dernau „In Sachen Qualität können wir noch einen draufsetzen“

Es ist zwar nur ein Zwischenschritt für das traditionsreiche Weingut Kreuzberg in Dernau, aber dennoch eine wichtige Etappe auf dem Weg zurück in die Normalität nach der Flut: Die Vinothek am alten Standort in der Schmittmannstraße 30 ist wieder geöffnet. Jetzt allerdings in der direkt an der Straße gelegenen ehemaligen Straußwirtschaft, die dafür komplett renoviert und modernisiert wurde. Das eigentliche Betriebsgebäude im hinteren Teil des Anwesens wird wohl nicht mehr wiederaufgebaut, sagt Geschäftsführer Ludwig Kreuzberg dem GA. Denn das renommierte Weingut, Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), hat andere Pläne.