Jugendraum in Liers Die Jugend trifft sich jetzt im Container

Schwarzmann hatte bei der Stiftung Ahrtal angefragt, ob die Möglichkeit zur Förderung eines Projekts für junge Menschen in Liers bestehe. Er erhielt die Zusage. Nicht nur das: In wenigen Wochen soll auch der Jugendraum in Hönningen selbst runderneuert werden, was wohl deutlich teurer wird als die Aktion in Liers. Vertreter der Jugendlichen in Liers halfen am Samstag bei den Arbeiten fleißig mit, wo das möglich war. Schon für den Abend war die erste Fete geplant.