Zwei Weihnachtsmärkte im kleinen Marienthal Diese Angebote gibt es im Kloster und auf dem künftigen Dorfplatz

Die beiden Weihnachtsmärkte in Marienthal gehen am kommenden Wochenende in die Fortsetzung: im Weingut Kloster Marienthal am Freitag, 8. Dezember, ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. Der Markt der Hochwasserhilfe am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.