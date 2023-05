Gruselige Aufführung Edgar Allan Poes „Rabenschwarze Nachtgeschichten“ auf der Burgruine Saffenburg

Die Gebeine der Totengeister sind beim Weg hinab noch einmal Thema. Sie stehen in einem Wettbewerb, welches von den Würmern am besten abgenagt worden sei. Der knarzende Rabe genießt den Friedhof, der vielen Mäuse wegen. Nach Zitaten von und Anklängen an die Schriftsteller und Dichter Wilhelm Busch und Joachim Ringelnatz kommt Theodor Fontane an die Reihe: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand“, Gemeingut im Deutschunterricht. Er ließ sich eine Birne mit ins Grab legen, und so spross aus der Gruft neues Leben. Veith verteilt Birnen. Ein versöhnliches Symbol am Ende des Abends mit dem Raben und dem an Knochen nagenden Gewürm. Etwas Grusel bleibt. Aber auch Nachdenkliches gibt der Schauspieler seinem Publikum mit auf den Heimweg.