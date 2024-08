Pferderanch in Heckenbach Ein Hauch von Western in der Eifel

Jeder dritte Einwohner von Heckenbach ist ein Pferd. Statistisch jedenfalls und unter der Voraussetzung, dass man die Tiere von Christina und André Ottersbach in Heckenbach-Cassel berücksichtigt. Ihr Hof in der flächenmäßig zweitgrößten, aber bevölkerungsmäßig kleinsten Gemeinde der Verbandsgemeinde Altenahr ist nämlich eher eine Ranch, und auf den 85 Hektar Grünland drumherum leben nicht irgendwelche Pferde, sondern hauptsächlich Appaloosas. Die würde man eigentlich im US-amerikanischen „Wilden Westen“ verorten, wo sie vom Stamm der Nez Percé gezüchtet wurden, aber auch den Ottersbachs haben es die „Westernpferde“ angetan – in großem Stil: „Wir führen die größte Appaloosa-Zucht in Europa“, erklärt Christina Ottersbach. Sie weiß auch, warum sich gerade die Eifel dafür eignet: „Weil wir hier viel Nichts haben.“