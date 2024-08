Neue Pläne für Altenahr Ein neuer Anlauf Richtung Supermarkt

Die Gemeinde Altenahr ist mit der Ansiedlung eines Supermarkts im Altenahrer Ortskern einen Schritt weiter gekommen – wenn auch nur einen kleinen und zudem noch unsicheren Schritt. Einstimmig einigte sich der neue Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Neofitos Arathymos als künftigen Standort auf ein Grundstück in Nähe des Friedhofs. Das Grundstück liegt von der Altenburger Straße aus gesehen links vom Friedhof. Es soll durch einen Kreisverkehr direkt hinter der Bahnschranke von der Altenburger Straße aus erschlossen werden. Gedacht ist an einen zweigeschossigen Bau, der zum Schutz vor Hochwasser der nur einen Steinwurf entfernten Ahr zu einem Teil auf Stelzen stehen könnte. Denn das Nahversorgungszentrum würde an den alten Seilbahnparkplatz grenzen.