Generalsanierung für die Weinkönigin Ein Dutzend Wein-Festwagen müssen aufs Altenteil geschoben werden

Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr. Über den Dernauer Weinbergen steigt Nebel auf, die Rebstöcke sind noch nass vom Regen der Nacht. Es wirkt noch ein wenig verschlafen auf den Wegen zwischen den Anbauparzellen. Nur im alten Eisenbahntunnel oberhalb des Ortes ist etwas los. Brauchtumswagenbau – kurz vor dem Dernauer Weinfest. Walter Trarbach soll noch „jet üsbessere“ an einer Lackierung, zeigt Abi Großgarten, der eigentlich mit Vornamen Ralf heißt. Aber so nenne ihn keiner. „Mit dem kleene Pinsel“, betont er. Soll ja schließlich alles perfekt sein in wenigen Tagen.